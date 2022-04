SampWorld in SampCity: una serata dedicata ai tifosi nel mondo

Dopo il successo dei SampCity Events e della presentazione della biografia di Francesco Flachi, un altro appuntamento di rilievo nel concept store di via XX Settembre. Domani, mercoledì 20 aprile, alle 18.30 andrà in scena SampWorld in SampCity, l’evento dedicato ai club e ai tifosi doriani nel mondo e ispirato dal quarto capitolo del libro fotografico Viaggio Blucerchiato di Fabrizio Rainone.

Incontro. USA, Sudafrica, Scandinavia, Inghilterra e Francia: questi sono solo alcuni dei sodalizi che – in presenza e da remoto – parteciperanno all’incontro organizzato con il supporto del Museo Samp Doria e della Federazione dei Clubs Blucerchiati.