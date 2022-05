Samp for People: inaugurata la nuova ‘Isola del gioco’

Un nuovo parco giochi, dotato di alberi, piante fiorite e pavimentazione studiata appositamente per i bambini. Un piccolo ma importante tassello nel percorso di miglioramento dell’accoglienza verso i piccoli degenti. È stata inaugurata in mattinata la nuova ‘Isola del gioco’, situata tra i padiglioni 12 e 16 dell’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova. Un progetto realizzato anche grazie alla donazione dell’U.C. Sampdoria nell’ambito delle attività benefiche di Samp for People.



Responsabilità. «Siamo orgogliosi di aver contribuito alla riqualificazione di questo parco giochi per i bambini e le loro famiglie – ha dichiarato il presidente Marco Lanna, accompagnato per l’occasione dal responsabile delle aree tecniche Carlo Osti -. “Gaslini” e Sampdoria è un binomio vincente che dura nel tempo e che siamo felici di portare avanti. Lo facciamo da decenni in differenti modalità e situazioni ma sempre con la stessa cura e lo stesso impegno che contraddistingue il nostro club in fatto di responsabilità sociale».