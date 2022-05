A SampCity il racconto della Coppa dei Campioni ’92 in due serate

Trent’anni dopo l’indimenticabile cavalcata della Sampdoria in Coppa dei Campioni, a SampCity è in programma un doppio appuntamento per rivivere insieme il percorso che portò i blucerchiati a un passo dal tetto d’Europa.

Eventi. Domani, martedì 24 maggio, alle ore 18.30, si terrà la prima delle due conferenze in programma Road do Wembley. Storia di epiche trasferte, dove verranno approfondite alcune delle partite-chiave lontane dalle mura amiche del “Ferraris”: in particolare il racconto si soffermerà su quella del 1° aprile ‘92 disputata a Sofia, con la Stella Rossa. Fissata invece giovedì 26 maggio, sempre alle ore 18.30, la seconda serata in agenda 20 maggio 1992. Un orgoglio indelebile, durante la quale sarà dedicato ampio spazio a tutte le emozioni della finalissima di Londra.

Ingresso. Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo eventi@sampdoria.it e attendere la conferma. Entrambe le serate saranno trasmesse in diretta sulle pagine Facebook di SampCity e del Museo Samp Doria.