La Sampdoria e Thorsby presenti al ‘Green&Blue Festival’

La Sampdoria protagonista al Green&Blue Festival, organizzato al Teatro “Parenti” di Milano da GEDI. Alla kermesse, incentrata sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale, il club blucerchiato è stato rappresentato il direttore dell’area marketing Marco Caroli, che ha portato alla platea la case history della maglia Samp for People realizzata in collaborazione con Macron. Presente – anche se solo con un videomessaggio – Morten Thorsby, che ha voluto lasciare la sua testimonianza come calciatore e fondatore di We Play Green. Il messaggio al pubblico è stato univoco è chiarissimo: «Non esiste un altro pianeta dove giocare a calcio. Preserviamo la Terra».

Calcio. Al panel E il calcio che fa?, condotto da Emanuela Perinetti, hanno preso parte anche il direttore del dipartimento Football & Social Responsability UEFA Michele Uva, la marketing strategic coordinator dell’Udinese Calcio Magda Pozzo e gli esperti del settore Nicola Giuggioli e Manuela Ravalli.