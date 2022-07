Acqua Calizzano e Sampdoria insieme per il biennio 2022-24

Acqua Minerale Calizzano S.p.A. e U.C. Sampdoria, fresche di partnership annunciata lo scorso febbraio, hanno già deciso di rinnovare la loro collaborazione per il biennio 2022-24.

Un segnale chiaro e forte, che dimostra quanto sia già solida l’unione tra le due società e come entrambe si siano rese conto dell’importanza del loro operato comune sul territorio regionale e nazionale.

Acqua Minerale Calizzano in particolare, pur essendo nata come una piccola realtà regionale, in questi ultimi anni ha rafforzato la propria presenza in Liguria grazie alle sue azioni di marketing e alle sue numerose partnership, sviluppando altre aree commerciali spingendosi fino a Nord-Est e ad altre regioni del centro Italia.

La partnership con un club di Serie A come la Sampdoria conferisce ad Acqua Minerale Calizzano un respiro sempre più nazionale, aprendole nuove occasioni e opportunità in termini di visibilità e di ampliamento del mercato.

Gli stessi vertici dell’Azienda di Calizzano si sono detti estremamente fiduciosi nei confronti di questa collaborazione con i blucerchiati: «Quando due società solide che perseguono con dedizione e passione obiettivi virtuosi iniziano ad operare congiuntamente, non possono che raggiungere grandi obiettivi».