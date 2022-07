Abbonamenti: il 12 luglio partono le prelazioni per la Sud

Ti aspettiamo a casa. Recita così la campagna abbonamenti 2022-2023 dell’U.C. Sampdoria. E allora è tempo di rispondere alla chiamata e riprendersi il proprio posto a Marassi. Domani, martedì, parte la fase di prelazione per la Gradinata Sud. Tutti coloro che avevano un abbonamento in questo settore per il campionato 2019/20 potranno esercitare il loro diritto di confermare il seggiolino in gradinata.

Info. Da domani fino al 23 luglio, sarà dunque possibile rinnovare il proprio abbonamento presso il Service Center a SampCity (in via XX Settembre 252 r), le ricevitorie TicketOne abilitate oppure online su sport.ticketone.it. Al fine di ridurre i tempi di attesa, la società consiglia di completare l’acquisto online.

Per tutte le info e i costi, clicca qui.