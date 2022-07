Brescia-Sampdoria: le info per i tifosi blucerchiati

L’U.C. Sampdoria, secondo quanto indicato dalla Questura di Brescia relativamente all’amichevole Brescia-Sampdoria, in programma sabato 23 luglio (ore 18.00), consiglia ai propri tifosi in trasferta su ruote di imboccare l’uscita autostradale Brescia Ovest, dalla quale saranno scortati dalla Polizia fino all’Ortomercato, dove sarà possibile parcheggiare le auto in tutta sicurezza. I tifosi saranno poi trasportati fino allo stadio “Rigamonti” per mezzo di navette. L’apertura dei cancelli dell’impianto sportivo è prevista alle ore 16.00.