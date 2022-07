Campagna abbonamenti: riapre la corsa per la Gradinata Sud

Campagna abbonamenti, parte la 4.a fase. Domani, martedì, al via la Promozione Sud, riservata a chi ha sottoscritto il mini abbonamento 4 gare in Gradinata Sud (Roma, Salernitana, Genoa e Fiorentina) nel finale della stagione 2021/22.

Disponibilità. Come fare? L’U.C. Sampdoria consiglia – qualora non sia già stato fatto – di registrarsi preventivamente sul sito sport.ticketone.it e creare il proprio account personale, necessario per usufruire della promozione. A partire dalle ore 10.00 di martedì 26 luglio si apriranno le vendite dei posti rimanenti in Gradinata Sud, per un totale di 627 posti.

Procedura. Il tifoso dovrà cliccare sull’evento ABBONAMENTO A 20 GARE SAMPDORIA SERIE A. Si aprirà una pagina con indicato in blu SBLOCCA EVENTO. Cliccando su SBLOCCA EVENTO verrà mostrata una finestra dove andrà inserito il numero della fidelity card SAMPCARD o DORIACARD in corso di validità (esempio 0162000123456, senza digitare spazi) del titolare del mini abbonamento a 4 gare 2021/22.

Acquisto. Una volta sbloccato con successo l’evento, si entrerà nella pagina dove saranno disponibili i prezzi a disposizione per la Gradinata Sud. Il tifoso avrà 20 minuti di tempo per concludere l’acquisto, dopodiché il posto ritornerà in vendita. Si ricorda che con ogni promozione si potrà acquistare solo un abbonamento.

Utilizzatore. Qualora un tifoso intendesse intestare l’abbonamento ad un altro utente, dopo aver sbloccato l’evento con la tessera avente diritto, bisognerà inserire in fase di intestazione dell’abbonamento i dati della fidelity card del nuovo utilizzatore.

Clicca qui per conoscere i dettagli della campagna abbonamenti 2022/23.