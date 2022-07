Entusiasmo Samp: in pochi minuti polverizzati i posti in Sud

Ci sono voluti pochi minuti per vedere gli ultimi posti in Gradinata Sud esauriti. Questa mattina, a partire dalle 10.00, era possibile per gli oltre 2.000 possessori di mini abbonamento 2021/22 usufruire della Promozione Sud, un piccolo premio per chi ha dimostrato di voler stare al fianco della squadra anche nei momenti più difficili. I 627 abbonamenti rimasti sono andati letteralmente polverizzati: non c’è più un seggiolino libero e sarà così per tutta la prossima stagione di Serie A. Ad oggi sono più di 10.700 i sampdoriani che ha risposto presente alla chiamata al “Ferraris”.