Groupama Assicurazioni premium partner dell’U.C. Sampdoria

Groupama Assicurazioni, prima filiale del gruppo assicurativo francese Groupama e tra i principali player nel settore assicurativo in Italia, sarà per la prima volta premium partner dell’U.C. Sampdoria.

«Abbiamo scelto di scendere in campo, anche quest’anno in Serie A, perché riteniamo che gli eventi sportivi veicolino molti dei valori nei quali crediamo, come lo spirito di squadra, il fair play e la determinazione verso gli obiettivi – ha commentato Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni -. In un momento ancora difficile e incerto, nel ribadire il nostro ruolo sociale, attraverso i servizi di assistenza e protezione, vogliamo continuare a sostenere la passione di milioni di italiani e rafforzare il nostro impegno a favore di uno degli sport più amati al mondo».

Groupama Assicurazioni – che opera nel mercato assicurativo italiano con una rete di oltre 1000 agenti e più di 800 agenzie presenti su tutto il territorio nazionale – quest’anno lavorerà con la squadra alla realizzazione di iniziative esclusive per i tifosi del club, in linea con i valori dell’azienda. La compagnia sarà presente allo stadio con backdrop pubblicitari, ritorni televisivi ed opportunità esclusive per i propri clienti.