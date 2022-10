Ticketag: rimetti in vendita il tuo posto in Gradinata Sud

I sampdoriani scoprono Ticketag. Sono già 600 gli iscritti al nuovo servizio di Ticketone che consente agli abbonati di rendere flessibile il proprio abbonamento e che dà la possibilità a tutti i tifosi di vivere l’esperienza di una partita in Gradinata Sud. Un centinaio i posti rivenduti per Sampdoria-Roma di lunedì 17 ottobre (ore 18.30) utilizzando proprio Ticketag.

Servizio. Coloro che non potranno essere allo stadio in occasione della sfida con i giallorossi hanno ancora tempo per rimettere in vendita il proprio posto di Sud ricevendo un controvalore in denaro immediato. Il servizio sarà attivo fino a 4 ore prima del fischio d’inizio del match: termine ultimo dunque alle ore 14.30.

Tutorial. Per capire come vendere e come aquistare un biglietto in Gradinata Sud attraverso Ticketag clicca qui.