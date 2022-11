FIGC DCPS: la Samp for Special riparte col sorriso

La Samp for Special riparte col sorriso. Sul prato genovese della “Sciorba” i blucerchiati hanno iniziato con una vittoria sugli Insuperabili B il proprio cammino nel campionato ligure della FIGC DCPS (Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale), competizione riservata a calciatori con disabilità cognitivo-relazionali. Una nuova stagione 2022/23 per i nostri ragazzi – con noi ormai dal 2017 – aperta all’insegna di gol, abbracci e fair play: le emozioni della prima partita sono racchiuse in una clip.