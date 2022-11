SampCity compie un anno: il 1° dicembre la festa con i tifosi

Giornata speciale quella del 1° dicembre. SampCity, il concept store U.C. Sampdoria di via XX Settembre 252 r, nel pieno centro di Genova, compie un anno e la società intende festeggiare questo traguardo con i suoi tifosi.

Caffè. Dalle 9.00 alle 12.00 di domani, giovedì, a tutti i fan che esibiranno le fidelity SAMPCARD o DORIACARD verrà offerto un caffè al bar. Per tutta la giornata – oltre alla presentazione dei cesti di Natale e dei prodotti food & beverage dedicati alle festività – sarà disponibile al bistrot un fuori menù dedicato al primo compleanno.

Offerta. Da non mancare alle 17.00 il taglio della torta realizzata da Pâtisserie 918 e un’offerta speciale per l’aperitivo: bottiglia di vino U.C. Sampdoria più tagliere di salumi e formaggi del territorio per 2 persone a soli 20,00 euro. Infine un cappellino di Natale in omaggio a chi effettuerà acquisti al Sampdoria Point.