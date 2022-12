Un anno di SampCity: giornata di festa in via XX Settembre

Giornata di festa, giornata di pienone. A SampCity si brinda per il primo compleanno del concept store blucerchiato. Centinaia di tifosi doriani hanno fatto visita all’hub di via XX Settembre 252 r per vivere i colori più belli del mondo, nel cuore del centro di Genova, in un giorno davvero speciale. Caffè e cappellini natalizi in omaggio, aperitivi in promozione, taglio della torta e spumante per finire in bellezza. 365 giorni dopo l’inaugurazione, tanti auguri SampCity!