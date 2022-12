Samp for People: donato un videolaringoscopio al “Gaslini”

La Sampdoria al fianco dell’Istituto “Gaslini”. Un binomio vincente che dura nel tempo e che si consolida con la donazione, avvenuta nell’ambito delle attività benefiche di Samp for People, che ha permesso all’ospedale pediatrico genovese di acquistare un videolaringoscopio per il reparto di Patologia Neonatale. Un’iniziativa nata grazie alla raccolta fondi realizzata attraverso FootGolf 2022 – 2° Memorial Vujadin Boškov, andato in scena lo scorso 13 settembre al Circolo Golf e Tennis di Rapallo e alla quale hanno contribuito anche gli sponsor Incentivitalia, Cressi e Genovarent, già partner blucerchiati.

Sociale. «La Sampdoria sostiene da lungo tempo il “Gaslini” e siamo felici di portare avanti questa tradizione – ha dichiarato il presidente Marco Lanna -. Da calciatore venivo in visita insieme con i miei compagni per portare un momento di gioia ai piccoli pazienti; da quando ricopro questa importante carica siamo potuti tornare in occasione della Pasqua per la tradizionale consegna delle uova e per l’inaugurazione dell’Isola del gioco: lo sport è anche questo e la Samp si contraddistingue da sempre in fatto di responsabilità sociale. Contribuire a migliorare la degenza dei pazienti dell’ospedale ci riempie d’orgoglio».