U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 19 dicembre 2022

L’U.C. Sampdoria S.p.a. comunica che l’assemblea degli azionisti fissata in seconda convocazione per quest’oggi, 19 dicembre, andrà deserta. L’azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding S.r.l. ha chiesto di riconvocare la stessa per i primi giorni del mese di gennaio p.v., mantenendo quale ordine del giorno la ricapitalizzazione della società mediante aumento di capitale.