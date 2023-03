Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Ballico

Si è spento a Schio all’età di 98 anni Giovanni Ballico, ex difensore, 160 presenze con la maglia della Sampdoria.

Nato a Lonigo (Vicenza) il 28 novembre 1924, arrivò a Genova nel 1947 dalla SPAL. In sette stagioni blucerchiate nel massimo campionato cominciò come centrocampista per poi reinventarsi terzino e nel 1954 si trasferì al Palermo.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta la società.