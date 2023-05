Orgoglio blucerchiato: la Samp for Special trionfa in Liguria

La Samp for Special può fare festa sul prato genovese della “Sciorba”. Con un pareggio e una vittoria nel derby i blucerchiati hanno chiuso al primo posto il campionato regionale Liguria della FIGC DCPS (Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale) e staccato di diritto il pass per le finali nazionali, in programma a Coverciano nel weekend del 20 e 21 maggio prossimi.

Orgoglio. Un autentico trionfo quello dei nostri ragazzi nell’ambito della competizione riservata a calciatori con disabilità cognitivo-relazionali, che hanno avuto l’onore di essere premiati da Marco Lanna in persona. Il presidente della Sampdoria si è congratulato con la squadra e lo staff del Divertime Sport, che dal 2016 indossa e onora la maglia più bella del mondo: «Complimenti a tutti, siete il nostro orgoglio».