La Samp for Special alla festa DCPS di Coverciano

Una festa ricca di colori e di sorrisi, di abbracci intensi che si sciolgono nella pura emozione. Si sono concluse nel weekend al Centro Tecnico Federale di Coverciano le finali nazionali del torneo Il Calcio è di Tutti della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Inclusione. Una due giorni in cui la Samp for Special, prima classificata in Liguria, ha avuto l’onore di giocarsi il titolo di Campione d’Italia. La vittoria – alla fine – non è arrivata ma questo poco importa. L’importante è stato essere lì, con le maglie blucerchiate indosso, tra i 450 atleti e le 25 squadre partecipanti, a vivere un’esperienza da ricordare, all’insegna dello sport e dell’inclusione.