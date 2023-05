Serie A TIM: info acquisto biglietti per Sampdoria-Sassuolo

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di acquisto dei biglietti e le info per Sampdoria-Sassuolo, gara valida per la 37.a giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma venerdì 26 maggio 2023, alle ore 20.45, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.