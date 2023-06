Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Lino Romanato

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la morte di Lino Romanato, scomparso a Genova all’età di 89 anni. Alla famiglia dell’ex calciatore e allenatore delle giovanili blucerchiate – nonché fratello di Giovanna, storica tifosa doriana vissuta per 66 anni in un polmone d’acciaio – vanno le più sentite condoglianze da parte della società.