Serie BKT: info e prezzi biglietti per Salernitana-Sampdoria

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che alle 15:00 di oggi, mercoledì, e fino alle ore 19.00 di sabato 21 giugno p.v. sarà attiva la prevendita dei biglietti per il settore ospiti (Curva Nord Inferiore) dello stadio “Arechi” di Salerno, in vista di Salernitana-Sampdoria, gara valida per il ritorno dei playout del campionato di Serie BKT 2024/25 in programma domenica 22 giugno alle 20:30.

Vendita. La vendita sarà riservata ai residenti in Liguria, senza alcun obbligo di fidelity card. Per i residenti al di fuori della Liguria, invece, sarà obbligatorio il possesso della Sampcard. Per tutti gli altri settori dello stadio la vendita sarà libera. I biglietti sono acquistabili online o nelle ricevitorie autorizzate Ticketone al costo di 14,00 euro (12,00 + 2,00 di prevendita) più commissioni di servizio.