Modalità accrediti stagionali media e fotografi 2023/24

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità e i termini necessari al fine dell’accreditamento stagionale per i media e i fotografi relativo al campionato di Serie BKT 2023/24.

Le domande, corredate di richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento, andranno inoltrate all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 11 agosto 2023, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.

Alla domanda andranno inoltre allegate una fototessera, una copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e un documento d’identità; i fotografi dovranno altresì allegare una copia dell’autorizzazione per l’accesso alle competizioni ufficiali Lega Serie B per la stagione 2023/24.

In base alle normative vigenti non saranno rilasciati accrediti stagionali media ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.