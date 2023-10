Comunicazione: chiuso rapporto con Sapienza, Berlingheri direttore

L’U.C. Sampdoria comunica che il 13 ottobre u.s. ha terminato il rapporto di collaborazione con Giuseppe Sapienza.

A Giuseppe vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità e abnegazione, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della sua vita umana e professionale.

Nel contempo la società informa che il ruolo di direttore della comunicazione è stato affidato ad interim, a partire da oggi, a Federico Berlingheri.