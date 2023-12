U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 14 dicembre 2023

L’U.C. Sampdoria esprime la propria delusione in merito alla decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che, in occasione di Reggiana-Sampdoria del 16 dicembre p.v., consente la vendita per il Settore Ospiti del “Mapei Stadium” ai soli residenti della regione Liguria e per gli altri settori ai soli residenti di Reggio Emilia e provincia.

Tali limitazioni ci amareggiano sia per le modalità sia per le tempistiche. A nemmeno due giorni dal fischio d’inizio della gara viene infatti proibito ad un cospicuo numero di tifosi blucerchiati di prendere parte ad una trasferta comoda e priva di rapporti di animosità diretta con la tifoseria di casa.

Il club auspica che in futuro vengano presi provvedimenti meno impattanti sulla presenza in trasferta dei sostenitori sampdoriani che, ad oggi, hanno sempre dato prova di civiltà riempiendo con calore ed entusiasmo i settori ospiti degli stadi che li hanno ospitati.