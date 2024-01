Orgoglio, ricordi e commozione: a Rapallo c’è viale Gianluca Vialli

La città di Rapallo ha viale Gianluca Vialli, 1964-2023. Tra la commozione, l’orgoglio e i ricordi di amici, ex calciatori, amministratori e tantissimi tifosi è stata scoperta la targa in ricordo dell’ex bomber blucerchiato, scomparso il 5 gennaio di un anno fa.

Campione. Primo in Italia, il Comune del levante genovese ha voluto dedicare una via – non a caso nei pressi di un campo da calcio, il “Macera” – all’uomo e al campione Vialli, una figura che ha travalicato la fede calcistica entrando nel cuore di tante persone. Promotori dell’iniziativa i consiglieri Salvatore Alongi e Vittorio Pellerano, il sindaco Carlo Bagnasco e il presidente della Sampdoria Marco Lanna, accompagnati dai cori del Samp Club Rapallo e di tutti i sostenitori doriani accorsi per l’evento.

Leggenda. Per Luca si sono riuniti tra gli altri i compagni e gli amici di una vita: Ivano Bonetti, Giovanni Invernizzi, Moreno Mannini, Gianluca Pagliuca, Francesca Mantovani e il regista de La bella stagione Marco Ponti, tutti poi invitati a cena al Ristorante La Beccaccia, come negli anni della Sampd’oro. Un tuffo nel passato, nel nome di un’autentica leggenda.