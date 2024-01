Crescere Bene: la Samp partner del progetto per le scuole liguri

Si è tenuta questa mattina, nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Liguria, la presentazione alla stampa della terza edizione del progetto educational Crescere Bene, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e inserito all’interno del progetto formativo di ALISA per le scuole primarie e secondarie della nostra regione.

Valori. Crescere Bene è un progetto destinato a oltre 1.000 alunni di 48 classi provenienti da 27 istituti comprensivi liguri per costruire il domani con corretti stili di vita, comportamenti e abitudini in materia di alimentazione, salute, ambiente e protezione del mare, attraverso un percorso innovativo che mira a comunicare i valori della vita. Il progetto prevede l’utilizzo di modalità educative innovative, basate sul gioco e sulla creatività, per imparare a prendersi cura del pianeta, attraverso la nutrizione, la lotta allo spreco alimentare, l’ambiente, l’educazione civica e lo sport.

Testimonial. Proprio in quest’ottica la Sampdoria ha deciso di sostenere Crescere Bene e diventarne partner e testimonial, partecipando all’evento inaugurale con tre calciatrici della prima squadra femminile: Nora Heroum, Michela Giordano ed Eva Schatzer, che hanno raccontato la propria esperienza nel calcio e in particolare nel mondo blucerchiato.