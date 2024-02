Cordoglio blucerchiato per la scomparsa del cileno Toro

Si è spento all’età di 85 anni Jorge Toro, ex centrocampista, 23 presenze e 5 gol con la maglia della Sampdoria.

Nato a Santiago del Cile, classe 1939, sbarcò in Italia dal Colo Colo nel 1962 sull’onda della positiva esperienza al Mondiale cileno (in cui eliminò l’Italia e conquistò uno storico terzo posto). A Genova Toro non si ambientò e nell’unica annata blucerchiata finì per deludere le aspettative. Ceduto nell’estate del ’63, il regista si rilanciò nel Modena, dove rimase sette stagioni (fino al 1971), inframmezzate da una parentesi al Verona.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.