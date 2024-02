U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 23 febbraio 2024

Si è tenuto questa mattina a Palazzo Tursi un incontro tra Comune di Genova, U.C. Sampdoria e Genoa C.F.C. al fine di esaminare il progetto di ristrutturazione dello stadio “Ferraris” per uniformarlo alle norme in vista della selezione di UEFA Euro 2032.

«Siamo soddisfatti – ha commentato a margine Matteo Manfredi, azionista di riferimento della società blucerchiata -. La valorizzazione del “Ferraris” è un punto cardine del nostro investimento. Ringraziamo pertanto l’amministrazione per aver fattivamente contribuito a gettare le basi per la riqualificazione dell’impianto. Il tavolo di lavoro è aperto: abbiamo una tempistica sfidante ma di grande opportunità. Nelle prossime settimane impegneremo le nostre forze con l’obiettivo comune di arrivare quanto prima allo sviluppo e alla definizione di un progetto di fondamentale importanza, capace di soddisfare le esigenze non soltanto delle due squadre e della città ma soprattutto quelle dei nostri tifosi, sempre meritevoli delle attenzioni del club».