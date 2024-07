Amichevole: sabato 3 agosto c’è Empoli-Samp al “Castellani”

Una nuova amichevole per la Sampdoria. Al rientro dal ritiro in Germania, i blucerchiati affronteranno l’Empoli in quella che può essere considerata la prova generale in vista dell’esordio in Coppa Italia. La sfida con gli azzurri è in programma allo stadio “Castellani” di Empoli sabato 3 agosto prossimo con calcio d’inizio fissato alle ore 18.00.