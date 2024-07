Coppa Italia: per Samp-Como biglietti online a metà prezzo

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di acquisto dei biglietti e le info per Sampdoria-Como, gara valida per i Trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24, in programma domenica 11 agosto 2024, alle ore 20.45, allo stadio “Ferraris” di Genova. I tifosi, che sceglieranno di acquistare i tagliandi online, usufruiranno di uno sconto pari al 50% del prezzo intero. Clicca qui per tutte le specifiche.