Empoli-Sampdoria: info e prezzi biglietti per l’amichevole

L’U.C. Sampdoria informa che l’Empoli F.C. ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per l’amichevole Empoli-Sampdoria, in programma sabato 3 agosto alle ore 18.00 allo stadio “Castellani” di Empoli (Firenze).

Prezzo. I biglietti per la Curva Sud (campienza 3.100 posti), dedicata ai tifosi blucerchiati, saranno acquistabili al prezzo di euro 10,00 (comprensivo di diritti di prevendita) attraverso le rivendite del circuito VIVATICKET e online, nella modalità ‘Stampa a casa’.

Under 14. I nati dopo il 1° gennaio 2010 potranno usufruire dell’omaggio Under 14, utilizzando esclusivamente la biglietteria virtuale dell’Empoli F.C., attraverso il servizio WhatsApp 3791260302. Si ricorda che i minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne, entro il terzo grado di parentela, che ne garantisca la sorveglianza.

Vendita. La vendita dei tagliandi inizierà alle ore 16.00 di oggi, lunedì 29 luglio, e terminerà inderogabilmente alle ore 19.00 di venerdì 2 agosto. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore di Curva Sud ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per assistere alla gara, senza aver preventivamente acquistato il titolo d’ingresso.