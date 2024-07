Carl Zeiss-Sampdoria in diretta streaming e televisiva

Doppia possibilità per i tifosi blucerchiati per assistere a Carl Zeiss Jena-Sampdoria, ultima amichevole del ritiro estivo, in programma questa sera alle ore 20.00 all'”Ad Hoc Arena” del centro sportivo “Ernst Abbe” di Jena. L’emittente genovese Telenord la trasmetterà in diretta televisiva mentre il canale ufficiale del club tedesco (clicca qui) darà l’opportunità di guardare il match in streaming al costo di 3,00 euro (registrazione libera).