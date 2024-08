Abbonamenti: da giovedì a domenica chiusa la biglietteria dello stadio

L’U.C. Sampdoria comunica che l’ufficio Biglietteria Tribuna dello stadio “Ferraris” rimarrà chiuso da giovedì 15 a domenica 18 agosto per indisponibilità dello stesso.

Online. La vendita degli abbonamenti per le 19 gare casalinghe del campionato Serie BKT 2024/25 continua online su sampdoria.ticketone.it (dove si potrà inoltre dilazionare il tuo pagamento in tre rate mensili tramite le piattaforme PayPal e Klarna) e presso le rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina).