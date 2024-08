SampCity: giovedì riapre il concept store di via XX Settembre

SampCity riapre i battenti. A partire dalle ore 10.00 di domani, giovedì 22 agosto, il concept store blucerchiato di via XX Settembre 252 riprenderà infatti la propria attività e lo farà a pieno regime.

Voglia. Il restyling strutturale, fortemente voluto dalla proprietà in collaborazione con il technical e fashion partner Macron, non è ancora completato in ogni suo dettaglio ma la voglia di Sampdoria è tale da aver indotto il club ad anticipare i tempi di riapertura per permettere a tutti i tifosi di tornare a vivere i propri colori e ad acquistare i prodotti ufficiali nel cuore della città di Genova.

Merchandising. Sia al piano terra sia al piano -1 dello store, i kit da gioco e tutto il materiale tecnico 2024/25 rappresentano ovviamente i pezzi forti della nuova collezione. Ma non mancano di certo le opportunità di acquisto di merchandising di piccola e media taglia: dalle sciarpe alla linea scuola, passando per bijoux e oggettistica assortita.

Ticketing. Info di servizio: fino a domenica 25 agosto compresa al Service Center di SampCity non sarà possibile sottoscrivere abbonamenti e non saranno emessi biglietti per le singole partite. A tale scopo resterà ancora attivo l’ufficio Biglietteria della Tribuna dello stadio “Ferraris” e, sabato, i botteghini di via Monnet.