Partnership pluriennale tra U.C. Sampdoria e MatchWornShirt

L’U.C. Sampdoria è lieta di annunciare l’inizio di una partnership quinquennale con MatchWornShirt, azienda rinomata in tutto il mondo per dare ai tifosi l’opportunità di possedere le maglie indossate e autografate dei loro giocatori preferiti, direttamente dal campo.

Per i prossimi cinque anni, MatchWornShirt ospiterà un minimo di dieci aste a stagione con le maglie indossate e autografate dell’undici titolare della Sampdoria. Queste aste saranno in esclusiva sul sito web e sull’app MatchWornShirt e saranno sempre attive al momento del calcio d’inizio. Tutte le maglie della Sampdoria messe a disposizione da MatchWornShirt saranno dotate di Fabricks, un’innovazione che garantisce l’autenticità e l’origine di una maglia indossata in partita fornendo al proprietario un certificato digitale di autenticità personale.

Fondata nel 2017 come piattaforma per le maglie da calcio indossate e firmate, MatchWornShirt è ora leader nel settore dei cimeli sportivi con oltre 300 partner globali. L’azienda si è poi espansa per offrire oggetti da collezione unici di rugby, hockey e molti altri sport.

James Flude, head of Business Development di MatchWornShirt, ha commentato: «La Sampdoria ha rilasciato alcuni kit incredibili negli ultimi anni, un classico dopo l’altro. Non vediamo l’ora di iniziare quelli che immaginiamo saranno cinque anni di collaborazione davvero entusiasmanti».