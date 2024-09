Un oro olimpico a Marassi: la Samp omaggia le D’Amato

Per che squadra tenete? Come nostro papà. È stato proprio papà Massimo a trasmettere ad Alice e Asia D’Amato l’amore per i colori blucerchiati. E a saperle insieme sul prato di Marassi sarebbe ancora più fiero di loro. Le due ginnaste, genovesi e sampdoriane, sono state infatti omaggiate da club e pubblico nel pre-partita di Sampdoria-Bari, anche nel ricordo del padre, scomparso nel 2022.

Oro. L’amministratore delegato Raffaele Fiorella e Silvia Salis, vicepresidente vicario del CONI, hanno consegnato ad Alice una maglia incorniciata con inserti dorati per celebrare la fantastica vittoria dell’oro olimpico alla trave a Parigi 2024 dello scorso 5 agosto. Con lei la gemella Asia che purtroppo non ha potuto a sua volta dimostrare il proprio valore alle Olimpiadi per via di un infortunio ma che ha sostenuto la sorella come dal principio dei rispettivi percorsi professionali. Brave e grazie ragazze, per sempre orgogliosi di voi.