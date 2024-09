La Sampdoria al 64° Salone Nautico Internazionale

U.C. Sampdoria e Idee per Viaggiare insieme al Salone Nautico Internazionale di Genova. Il club blucerchiato sarà presente – al fianco del tour operator back jersey sponsor – come espositore all’interno della kermesse di riferimento della nautica da diporto per il mercato globale, in programma dal 19 al 24 settembre nell’area del Waterfront di Levante.

Ospiti. Pubblico e addetti ai lavori saranno accolti nello store ufficiale SampCity (zona Leaving the Sea, stand numero SZ12), dove, domani, giovedì, l’amministratore delegato Raffaele Fiorella, il club manager Giovanni Invernizzi e le calciatrici della Sampdoria Women Sara Baldi, Alice Benoit, Bianca Fallico e Cecilia Re visiteranno il corner a tinte blucerchiate come ospiti speciali della giornata inaugurale.