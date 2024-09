Enel e Sampdoria insieme nel segno della sostenibilità

Energia e grande calcio fanno squadra nel segno della sostenibilità: Enel è il nuovo Official Energy Partner dell’U.C. Sampdoria per la stagione 2024/25 offrendo ai blucerchiati, e ai loro tifosi, il portafoglio di prodotti e servizi energetici del Gruppo.

In occasione delle partite casalinghe di Serie B e Coppa Italia, Enel scenderà in campo con la Sampdoria comparendo su maxischermi, led e backdrop per le interviste allo stadio “Ferraris”. Un’opportunità per portare su un palcoscenico importante il brand e la storia di Enel, che da oltre 60 anni gioca un ruolo centrale per lo sviluppo sostenibile del Paese.

Enel è una multinazionale dell’energia e un operatore integrato leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. A livello mondiale, è il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di reti di distribuzione elettrica per numero di clienti serviti e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il Gruppo è presente in 28 Paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di oltre 88 GW.