Christmas Samp Camp Clinic: entusiasmo e sorrisi a Bogliasco

Tre giorni di full immersion nel mondo blucerchiato. È partito ufficialmente, tra sorrisi, divertimento e tanta voglia di imparare, il Christmas Samp Camp Clinic, un corso di perfezionamento, creato ad hoc da Nami srl in collaborazione con il club blucerchiato e CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), secondo la metodologia del Settore Giovanile doriano volto a migliorare la tecnica del gioco del calcio attraverso principi ludici e coinvolgenti.

Esordio. 92 bambine e bambini tra i 6 ai 14 anni hanno preso parte sui campi sintetici “Garrone” e “3 Campanili” alla giornata d’esordio che ha visto calciatrici e calciatori in erba cimentarsi in moltissimi esercizi come uno contro uno, conduzione palla, partitelle, esercitazioni di tiro e molto altro ancora. Dopo la sessione mattutina e il pranzo a Casa Samp, spazio a qualche ora di riposo e ad attività ricreative, per tornare in campo anche nel pomeriggio per svolgere nuove esercitazioni tecniche e partite avvincenti.