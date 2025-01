Manfredi: «Insoddisfatti ma lavoriamo per tornare in alto»

Consapevolezza del momento di difficoltà, voglia di cambiare marcia, idee chiare e rinnovato entusiasmo. La stagione 2024/25 della Sampdoria non è partita secondo le previsioni ma il presidente Matteo Manfredi lavora sodo, insieme ai suoi collaboratori, per invertire il trend. Nella nuova struttura del “Mugnaini” di Bogliasco, il numero uno blucerchiato ha incontrato i media in conferenza stampa.