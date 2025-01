Union Creates Strength: la Sampdoria dice stop al razzismo

UCS. Unione Calcio Sampdoria ma anche Union Creates Strength. L’unione crea la forza. E con l’unione e la forza si lotta tutti contro il razzismo. Senza se e senza ma. Per questo motivo, domani sera, venerdì, i blucerchiati scenderanno in campo nella sfida casalinga con il Cesena con una maglia davvero speciale.

Sul petto delle t-shirt da gara comparirà infatti il claim Union Creates Strength, coniato dal club in seguito al riprovevole episodio di razzismo avvenuto a Brescia nello scorso turno di campionato. Una prima azione concreta per mantenere alta l’attenzione su una tematica tanto importante e per promuovere, come sempre dal 1946 ad oggi, i valori di rispetto e tolleranza che fanno parte a pieno titolo della nostra storia blucerchiata.