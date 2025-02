Sampdoria-Modena: modalità di rimborso per i tifosi ospiti

L’U.C. Sampdoria comunica che a seguito dell’ordinanza Prefettizia n° 11840 del 6 febbraio 2025, la vendita dei biglietti per Sampdoria-Modena è vietata ai residenti nella provincia di Modena.

A seguire le modalità di rimborso per i non aventi diritto già in possesso di un tagliando.

Settore Ospiti

Tutti i biglietti per il Settore Ospiti acquistati online verranno automaticamente annullati e rimborsati.

I non residenti nella provincia di Modena dovranno dunque eventualmente ripetere l’operazione di acquisto.

Chi avesse acquistato un tagliando per il Settore Ospiti presso le rivendite Ticketone sul territorio nazionale dovrà recarsi presso lo stesso per richiedere il rimborso.

Altri settori

I residenti nella provincia di Modena che avessero acquistato biglietti per altri settori dello stadio potranno richiedere il rimborso recandosi presso la rivendita Ticketone che ha emesso i titoli. Qualora gli stessi fossero stati acquistati online, dovrà richiedere il rimborso mandando una mail a ecomm.customerservice@ticketone.it

Il termine ultimo per la richiesta di rimborso è fissata alle ore 15.00 di sabato 8 febbraio p.v.

L’U.C. Sampdoria informa infine che non sarà concesso l’accesso allo stadio ai residenti nella provincia di Modena anche se muniti di tagliando non annullato.