U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 17 marzo 2025

In riferimento alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dal dottor Francesco Spinoso, presidente del Collegio Sindacale attraverso i propri profili social media, l’U.C. Sampdoria intende sottolineare quanto tali esternazioni siano da considerarsi opinioni del tutto personali, espresse a caldo in un post-partita e in un contesto privato a mezzo chat su profilo social.

Esternazioni che non riflettono in alcun modo il pensiero e la visione della proprietà e siamo certi nemmeno del dottor Spinoso in un contesto istituzionale.

Troviamo doveroso sottolineare come sia i contenuti espressi sia il metodo utilizzato si discostino nettamente dagli ordinari canali di comunicazione seguiti dalla società.

L’U.C. Sampdoria si dissocia pertanto da quanto affermato, ribadendo il proprio impegno a mantenere un dialogo costruttivo e lineare con i propri azionisti, nel rispetto dei principi di trasparenza e professionalità.