U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 30 aprile 2025

Si è svolta in data odierna l’Assemblea degli Azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a. che, con il voto dell’azionista di maggioranza (rappresentato dall’amministratore unico Matteo Manfredi) e di alcuni azionisti di minoranza, ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio dell’esercizio 2024.

L’esercizio ha chiuso con una perdita di euro 40,6 milioni in aumento di oltre euro 10,7 milioni rispetto alla perdita registrata nell’esercizio 2023; va tuttavia segnalato che il 2023 aveva potuto beneficiare degli effetti positivi degli Accordi di Ristrutturazione con i creditori omologati da parte del Tribunale di Genova pari a oltre 55 milioni di euro.

Il valore della produzione si attesta a circa 44 milioni di euro, risentendo essenzialmente della riduzione, per oltre 16 milioni di euro, dei proventi da cessione diritti audiovisivi che, nel 2023, includevano la quota maturata nella seconda parte della stagione 2022/2023 disputata dalla prima squadra maschile nel campionato di Serie A.

I costi della produzione riflettono gli effetti positivi indotti dal percorso di risanamento e efficientamento intrapreso dalla nuova proprietà volto a riportare in equilibrio i conti del club con un risparmio di oltre 46 milioni di euro, indotto principalmente dalla riduzione di stipendi, costo per agenti, minusvalenze, ammortamenti e accantonamenti.

Il margine operativo, sebbene in miglioramento di oltre 35 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, rimane comunque negativo per 45,3 milioni. Tale risultato è principalmente legato alla decisione di allestire una rosa competitiva per rilanciare un progetto tecnico in linea con i programmi della nuova proprietà ed il blasone del club, con un monte ingaggi di oltre 20 milioni di euro.

Tali impegni economici/finanziari si sono resi possibili solo grazie a tutti gli investimenti effettuati nel club da parte della nuova proprietà che ad oggi ha portato a 105 milioni di euro l’investimento complessivo a cavallo delle stagioni 2023/24 e 2024/25.

Con questi importanti iniezioni di denaro, non solo sono state puntualmente onorate tutte le obbligazioni previste degli Accordi di Ristrutturazione, ma sono stati fatti importanti nuovi investimenti, ed in particolare: è stato completato il nuovo centro sportivo per la prima squadra; è stato completato il centro sportivo per l’Academy; sono stati ultimati gli uffici corporate nella sede di Bogliasco; è stato integralmente ristrutturato lo store SampCity.