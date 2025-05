I colori più belli del mondo alla 40.a Coppa Paolo Mantovani

La 40.a Coppa Paolo Mantovani volge al termine. Ideata nel 1985 dal presidente che rese vincente in Italia e in Europa la Sampdoria, la kermesse dedicata ai bambini e alle bambine di 3.a, 4.a e 5.a elementare della Liguria e del Basso Piemonte – già in corso dallo scorso 19 maggio – si appresta a vivere il gran finale domani, giovedì 29 maggio, presso il Padiglione Blu “Jean Nouvel” del Waterfront di Levante.

Futuro. Supportato anche in questa edizione dall’U.C. Sampdoria e sponsorizzato da Banca Ifis, l’evento è sempre più simile ad una mini-olimpiade con bimbe e bimbi impegnati in ben 13 discipline: arrampicata, atletica leggera, basket, calcio (maschile e femminile), canottaggio, ciclismo, hockey, pallanuoto, rugby, scherma, tennis, vela e volley. Il futuro guarda dunque allo sport e ai colori più belli del mondo. E lo fa con gli occhi più puri, quelli dei bambini che da 40 anni animano questa meravigliosa manifestazione.