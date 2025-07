Lak Line training shorts sponsor della Sampdoria 2025/26

U.C. Sampdoria e Lak Line fanno squadra. L’azienda genovese specializzata nella produzione di teloni è il nuovo training shorts sponsor del club blucerchiato.

Dalla ripresa delle attività – nel pre-ritiro di Bogliasco e nel ritiro di Ponte di Legno – e per tutta la stagione 2025/26 Lak Line scenderà in campo con calciatori e staff tecnico della prima squadra in occasione di tutti gli allenamenti.

Fondata nel 1992 a Savignone (Genova), Lak Line inizia producendo teloni per container OT. Grazie alla rapida crescita, si trasferisce a Busalla e, nei primi anni 2000, si espande in Europa conquistando oltre il 70% del mercato, spostando parte della produzione nell’Est Europa. Nel 2008, per rispondere all’aumento della domanda, riporta la produzione in Italia e investe in macchinari automatizzati. Dal 2010 entra nel mercato delle coibentazioni termiche per container, rivolgendosi ai settori alimentare, chimico e farmaceutico. Nel 2022 Pierluigi Meriggi, già CEO dal 1998, acquisisce la maggioranza dell’azienda, coinvolgendo il figlio Gianluca nella gestione. Oggi Lak Line è di proprietà della famiglia Meriggi e si presenta come un team giovane, motivato e orientato all’innovazione e all’espansione nei mercati internazionali.