Sampdoria-Pontedera: info accrediti media e fotografi
L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di accredito per media e fotografi per Sampdoria-Pontedera, valida quale gara amichevole e in programma domenica 10 agosto 2025 (ore 17.00) presso il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco.
La richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento – completa di nome, cognome, luogo e data di nascita del personale accreditato – andrà inoltrata all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 8 agosto 2025, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.
Alla domanda andrà inoltre allegata una copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.
In base alle normative vigenti si ricorda che non saranno rilasciati accrediti media e fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.