Noi siamo noi: superata quota 16.000, vendita libera al via

Non solo la Gradinata Sud esaurita ma anche un ottimo numero di conferme dagli altri settori. La campagna Noi siamo noi continua a gran ritmo: sono oltre 16.000 infatti gli abbonamenti rinnovati in prelazione a poche ore dal termine della seconda fase, quella che ha permesso il ‘cambio posto’ ai tifosi abbonati la scorsa stagione. E il dato è certamente destinato ad aumentare.

Nuovi. Dalle ore 10.00 di oggi, venerdì 8 agosto, e fino alle ore 23.59 di venerdì 22 agosto infatti i sampdoriani potranno sottoscrivere un nuovo abbonamento 2025/26 per Tribuna, Distinti e Gradinata Nord dello stadio “Ferraris”. Le modalità di acquisto restano invariate: online, attraverso il circuito Ticketone, al fine di evitare code ma soprattutto di poter dilazionare in 3 rate il costo dell’abbonamento grazie ai servizi offerti da PayPal o Klarna; presso le rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale o a Samp City di Via XX Settembre 252r.

Info. Tutte le informazioni necessarie per rinnovare il proprio abbonamento sono disponibili qui.