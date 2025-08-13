U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Narro è blucerchiato: definitivo dal Gimnàstic Tarragona

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Club Gimnàstic de Tarragona i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Victor Narro (nato a Palma, Spagna, il 27 maggio 1999). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028.

